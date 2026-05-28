المركز العربي الأوروبي يُرحب بإطلاق سراح 250 سجيناً ويُثمن جهود «بوشناف»

رحب الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي (ومقره أوسلو) بمبادرة إطلاق 250 سجينا من سجن “الكوفية” بمدينة بنغازي واصفا إياها بالخطوة الإيجابية والمهمة في مسار طويل يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وترميم النسيج الاجتماعي.

وأوضح الدكتور بن زير أن مبادرة “تبييض السجون” انطلقت بناءً على مذكرة سبق أن عرضها المستشار إبراهيم بوشناف، إبان توليه مهام مستشار الأمن القومي، والتي شدد فيها على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات، حيث أكدت المذكرة حينها على أهمية إخضاع كافة السجون لسلطة الدولة، وإطلاق كل المساجين الذين انتهت محكوميتهم القانونية.

وأشار د. بن زير إلى مناقشة المقترح مع السلطات التنفيذية بالمنطقة الشرقية حيث حظي بالموافقة عليه لإبداء لاحقاً عملية فحص قوائم المساجين عبر عدة وسطاء وإحالتها إلى اللجنة الوطنية برئاسة المستشار بوشناف وخضعت كغيرها من القوائم لمعايير قانونية دقيقة لضمان العدالة والمساواة.

وسوف تستمر اللجنة بعملها ولديها مكتب بمدينة بنغازي وبالإمكان التواصل معها دون أي وساطة فكل الطلبات هي محل دراسة ولا تمييز.

وفي ختام تصريحه، ثمن الدكتور بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي هذه الخطوة الإيجابية جهود المستشار إبراهيم بوشناف وفريقه وعلى رأسهم المهندس عبد الهادي شماطة مقرر المجلس، مؤكدا متابعته الدقيقة لنشاط مجلس الأمن القومي خلال فترة رئاسة بوشناف، وما بذله من جهود أثمرت عن العديد من الدراسات والمقترحات التي تصب في اتجاه استقرار البلاد.

الجدير بالذكر أن المستشار إبراهيم بوشناف يتولى الآن رئاسة اللجنة الوطنية لتسوية أوضاع السجناء والسجون.