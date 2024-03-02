المركز العربي الأوروبي يُشارك في جلسات مجلس حقوق الإنسان

يشارك وفد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا له، في جلسات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية، برئاسة الأمين العام للمركز الدكتور إيهان جاف.

وتأتي قضية فلسطين في ظل ما تشهده غزة من إبادة جماعية على رأس جدول أعمل المجلس في هذه الدورة، وقد طالب أغلب المتحدثين من وزراء الخارجية العرب وغير العرب على ضرورة وقف إطلاق النار.

وفي تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز أن وفد المركز قد التقى بعدة وفود من المشاركين في هذه الدوره وعلى رأسهم وفد دولة فلسطين برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي والمندوب الفلسطيني بالمجلس.