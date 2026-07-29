المركز العربي الأوروبي يُشيد بانتخابات مجلس الدولة ويدعو البرلمان للاقتداء بآلية التداول السلمي للسلطة

أكد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز المركز العربي الأوروبي لحقوق والقانون الدولي، أن المركز تابع عملية الانتخابات التي أُجريت صباح اليوم لاختيار رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، والتي جرت عبر بث تلفزيوني مباشر ونقل حي.

ووصف الدكتور بن زير العملية الانتخابية بأنها جرت في “أجواء ديمقراطية وشفافة”، مشيراً إلى أن الانتخابات شهدت تنافس خمسة أعضاء من المجلس على منصب الرئاسة. وأسفرت النتائج عن فوز الدكتور محمد تكالة برئاسة المجلس بعد حصوله على 80 صوتاً من أصل 138 عضواً شاركوا في عملية التصويت.

ووجّه الدكتور بن زير دعوة إلى مجلس النواب ورئيسه الحالي، السيد عقيلة صالح – الذي يشغل المنصب منذ أكثر من 10 سنوات – لـ “أخذ العبرة والدرس” من تجربة المجلس الأعلى للدولة، الذي يلتزم بتجديد رئاسته بصفة دورية ومنتظمة.

واختتم الدكتور بن زير تصريحه بتقديم بالتهنئة للدكتور محمد تكالة بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، ودعا الدكتور بن زير رئيس المجلس إلى المساهمة الفعالة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى اعتماد معايير الكفاءة والوطنية في اختيار الشخصيات للمناصب القيادية بعيداً عن المحاصصة الجهوية والمناطقية.