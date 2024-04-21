المركز العربي الأوروبي يُطالب النائب العام بالتحقيق في وفاة سراج دغمان

أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن صدمته بتلقي بنبأ وفاة سراج دغمان الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في سجن بنغازي، والذي تم اعتقاله قبل بضعة أشهر.

واعتبر المركز في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عملية اعتقال دغمان ورفاقه احتجازا تعسفيا غير شرعي لتجاوزه المدة القانونية لمدة الاحتجاز المؤقت.

وطالب المركز من النائب العام بضرورة التحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة سراج دغمان وعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام المحلي والدولي، لا سيما وأن عملية الاعتقال تمت بشكل مخالف للقوانين الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على حرية التعبير وليبيا موقعة على هذه الاتفاقية.

وحمَّل بيان المركز جهة الاحتجاز المسؤولية القانونية والأخلاقية عن وفاة دغمان باعتبارها الجهة المسؤولة عن المحتجزين.

كما أهاب المركز بالزملاء في المؤسسات الحقوقية تسليط الضوء على هذه القضية.

وجدد المركز التأكيد على بياته السابق بضرورة إطلاق سراح الدكتور فتحي البعجة ورفاقه، الذين اعتُقلوا بسبب مداخلة في اجتماع نظمه مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية.