المركز العربي الأوروبي يُطالب بالإسراع في تقديم المساعدة لليبيا

تقدم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بخالص العزاء لجميع أبناء الشعب الليبي جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عدة مدن وقرى في شرق البلاد.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له عن شديد القلق بشأن المفقودين والمحتجزين تحت الأنقاض.

وطالب المركز العربي الأوروبي كافة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية بالإسراع في تقديم المساعدة العاجلة والعون المادي والمعنوي للأسر المنكوبة، ومساعدة مؤسسات الدولة الليبية في عمليات الإغاثة وإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض.

وأشار البيان إلى أن فريق المركز يتابع الحدث عن قرب على كافة الأراضي الليبية وخصوصا في المنطقة الشرقية.

وأعرب المركز عن أمله في أن تتجاوز ليبيا هذه المحنة في أقرب وقت ممكن، داعياً كل أبناء الشعب الليبي في الوطن والمهجر إلى الاتحاد والتوافق والتغاضي عن الصغائر عند وجود الكبائر، مشيراً إلى أن هذا ليس بغريب عن أبناء الشعب الليبي.