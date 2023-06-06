المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية يعقد اجتماعه الدوري

عُقِد اليوم الثلاثاء، بمقر المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المركز الدكتور طارق رمضان زنبو، الاجتماع الدوري للجنة العلمية بالمركز.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة بنود ونقاط من أهمها؛ مناقشة اللائحة التنظيمية للجنة العلمية بالمركز، والمقترحات الخاصة بفتح أفاق التعاون مع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية لبناء أواصر التعاون المشترك معها.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية تقديم مقترحات إصدارات جديدة ومتنوعة بالمركز، ومراجعة الدراسات والبحوث التي ستتضمنها مجلة الجديد في عدديها القادمين، ووجه الدكتور طارق زنبو على ضرورة أن تكون هذه الدراسات بطابع إستراتيجي استشرافي يُعنى بالشأن الليبي، بالإضافة إلى العديد من البنود والنقاط الخاصة بإثراء النشاطات البحثية والعلمية للمركز بمواضيع تخدم الأمن القومي الليبي.

يُذكر أن المركز تأسس عام 1985م، وله باع طويل في الدراسات والمساهمات في إدارة الأزمات ووضع مقترحات وحلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يضم المركز مجموعة من القامات العلمية في مختلف المجالات.