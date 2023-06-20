المركز القومي للبحوث يُؤكد ضرورة عقد ندوات حول الأزمة الليبية

عُقِد بمقر المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية في العاصمة طرابلس، الاجتماع الثالث للجنة العلمية بالمركز لعام 2023م، برئاسة رئيس المركز الدكتور طارق رمضان زنبو.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إصدارات المركز واللوائح والقواعد المتعلقة بالنشر.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة عقد مؤتمرات وندوات حول الموضوعات التي تتعلق بالأزمة الليبية بالتنسيق مع المراكز البحثية النظيرة والجامعات والخبراء والمهتمين بالداخل والخارج.

يُذكر أن المركز تأسس عام 1985م، وله باع طويل في الدراسات والمساهمات في إدارة الأزمات ووضع مقترحات وحلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يضم المركز مجموعة من القامات العلمية في مختلف المجالات.