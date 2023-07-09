المركز القومي للبحوث يُناقش التعاون مع التعليم العالي

عُقِد اليوم الأحد، اجتماع للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، بديوان الوزارة في طرابلس.

واستقبل الوزير رئيس قسم العلاقات والتعاون العلمي بالمركز، ورئيس هيئة تحرير مجلة الجديد للعلوم الإنسانية وهي مجلة علمية محكمة تصدر دوريا عن المركز القومي للبحوث والدراسات العملية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق والتعاون العلمي بين المركز والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

كما تم مناقشة إجراءات اعتماد مجلة المركز ضمن خارطة المجلات العلمية المعتمدة لدى الوزارة.

واتفق الطرفان على تشكيل لجان تنسيق وتعاون لمتابعة نتائج الأعمال بما يخدم العملية التعليمية والبحث العلمي بليبيا.

يُذكر أن المركز تأسس عام 1985م، وله باع طويل في الدراسات والمساهمات في إدارة الأزمات ووضع مقترحات وحلول للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، كما يضم المركز مجموعة من القامات العلمية في مختلف المجالات.