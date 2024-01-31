المركز الوطني لجراحة القلب: فريق مصري سيجري عمليات للأطفال

دعا المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب في تاجوراء , جميع الأهالي، الذين لديهم أطفال يعانون من مشاكل بالقلب، ويحتاجون لإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح، للتواصل مع قسم جراحة القلب بالمركز، وذلك لإجراء الكشوفات الطبية لأبناهم وتجهيزهم لإجراء العمليات.

وبين المركز في بيان اليوم الأربعاء , أن فريقا طبيا زائرا من جمهورية مصر العربية سيقوم بإجراء العمليات , وستتم استضافتة خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت المركز إلى أن العمليات ستجرى صباح يوم السبت من كل أسبوع , بعيادة الدكتورة صفاء بن خليل ئيسة قسم جراحة قلب الأطفال.