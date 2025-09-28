خلال الأيام القادمة.. أمطار متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة

تشهد ليبيا بداية من اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 تقلبات جوية ملحوظة خاصة على مناطق الشمال الغربي، حيث سُجلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والغزيرة على مناطق متفرقة أبرزها جنوب زليتن وسرت ورأس اجدير، مع استمرار فرص هطول زخات متفرقة على الساحل الغربي خلال ساعات النهار قبل أن تنقشع السحب تدريجياً مع ساعات المساء.

كما تتكاثر السحب على مناطق الخليج والجبل الأخضر حتى درنة، مصحوبة بأمطار خفيفة وخلايا رعدية أحياناً، بينما تبقى الأجواء مستقرة نسبياً في مناطق الجنوب. ومن المتوقع مع نهاية الأسبوع، بدءاً من الخميس، أن تعود السحب للتكاثر على مناطق الشمال مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

التفاصيل حسب المناطق

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: سماء صافية إلى قليلة السحب، حرارة بين 33 و37 م°.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: سحب متفرقة وأمطار محتملة، مع رياح شمالية غربية معتدلة، ودرجات حرارة قصوى بين 23 و29 م°.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد: أجواء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع فرص لأمطار خفيفة ورعدية، والحرارة بين 27 و30 م°، تصل إلى 35 م° في الداخل والخليج، قبل أن تنخفض غداً.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: أجواء مستقرة عموماً، والحرارة تتراوح بين 35 و37 م°، مع انخفاض واضح في غدامس والحمادة حيث لا تتجاوز 31 م°.