المركز الوطني للأرصاد يحذر: أمطار رعدية وسيول في المناطق الحدودية مع تشاد والسودان ومصر

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا جويًا يحذر من تكاثر خلايا رعدية ممطرة على فترات في مساء اليوم السبت ويوم غدٍ الأحد على مناطق أقصى الجنوب الشرقي المحاذية لدول (تشاد، السودان، مصر).

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها:

جبال العوينات، الكفرة وما جاورها، ربيانة، جبال تبستي، معطن السارة.

وتتوقع الأرصاد أن تؤدي هذه السحب إلى سيول وجريان بعض الأودية المحلية، مع احتمال هبوب رياح قوية مصاحبة للخلايا الرعدية.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية واتخاذ الحذر أثناء قيادة المركبات على الطرقات في تلك المناطق.

كما أشار المركز إلى أن التحديثات مستمرة، ويُنصح بمتابعتها للحصول على آخر المستجدات.