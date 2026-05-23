مركز الأرصاد: لا تغيّرات كبيرة بـ«أحوال الطقس» خلال الأيام المقبلة

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية نشرةً جويةً جديدةً حول حالة الطقس في ليبيا، شملت توقعات بدايةً من السبت 23 مايو 2026 ولمدة يومين قادمين، مشيرًا إلى استمرار أجواءٍ معتدلةٍ على معظم مناطق البلاد مع استقرارٍ نسبيٍّ في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أنّ مناطق الشمال تسجّل درجات حرارةٍ تتراوح بين 21 و28 درجة مئوية، مع احتمالية تشكّل ضبابٍ خلال ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، خصوصًا على مناطق الساحل الغربي وعلى رأسها طرابلس والمناطق المجاورة، إضافةً إلى أجزاءٍ من الجبل الأخضر.

وفي المقابل، تشهد مناطق الجنوب أجواءً أكثر دفئًا، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 28 و34 درجة مئوية، في ظل طقسٍ مستقرٍّ نسبيًّا مقارنةً بالشمال.

وبيّن المركز أنّ السحب تتكاثر من حينٍ لآخر على المناطق الحدودية مع تشاد والنيجر والجزائر، مع احتمال سقوط زخاتٍ خفيفةٍ من الأمطار على منطقة غات وما جاورها، وقد تترافق هذه الحالة مع سحبٍ رعديةٍ خلال مساء يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنّ الحالة الجوية تبقى مستقرةً إلى حدٍّ كبير حتى نهاية الأسبوع المقبل، دون تسجيل تغيّراتٍ جوهريةٍ في المنظومة الجوية المؤثرة على البلاد.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي ضمن التحوّلات المناخية الموسمية التي تشهدها ليبيا خلال هذه الفترة، حيث تتباين درجات الحرارة بين الشمال والجنوب، مع نشاطٍ محدودٍ للسحب الرعدية في المناطق الجنوبية الغربية.

كما يشهد هذا التوقيت من العام في ليبيا عادةً أجواءً انتقاليةً بين فصل الربيع وبداية الصيف، إذ تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيًّا في الجنوب، بينما يحافظ الشمال على اعتدالٍ نسبيٍّ بفعل تأثير البحر المتوسط.

ويؤكد مختصون في الطقس أنّ متابعة هذه التغيرات الجوية تكتسب أهميةً خاصةً لقطاعات النقل والزراعة والأنشطة اليومية، خصوصًا مع تكرار حالات الضباب على السواحل وما تسببه من تأثيرٍ مباشرٍ على حركة الطرق والملاحة البحرية.