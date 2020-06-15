المركز الوطني للأمرض يُسجّل إصابات جديّدة بفيروس كورونا

سجّلت ليبيا اليوم الأثنين، أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأحد، إنه تم تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، ووفاة 2 حالة.

وبحسب بيان المركز فإن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله حتى اليوم الأثنين بلغ 454 حالة، من ضمنهم 63 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و10 حالة وفاة.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض السبت تسع حالات موجبة بفيروس كورونا في كل من طرابلس وسبها، وحالتي وفاة داخل غرف العزل بمدينة سبها، وأعلن عن تماثل ثلاث حالات للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 62.

وللحد من انتشار الفيروس، أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.