المركز الوطني للامتحانات: الخميس 4 سبتمبر يوم امتحان عادي للثانوية العامة

أعلن المركز الوطني للامتحانات، أن يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025 سيكون يوم امتحان عادي لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الدور الثاني)، وذلك وفق الجدول المعد والمعتمد مسبقًا.

وأضاف المركز أن هذا التنويه موجّه لأولياء الأمور والطلاب لضمان متابعة مواعيد الامتحانات بانتظام والاستعداد الكامل لها.

هذا ويمثل الدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة فرصة للطلاب الذين لم يوفقوا في اجتياز بعض المواد في الدور الأول، ويكتسب أهمية كبيرة كونه يتيح للطلاب الحفاظ على مسارهم التعليمي والالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. و