المركز الوطني للامتحانات: السماح باستخدام آلة الجيب فقط في امتحان الرياضيات

أصدر رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، جمال محمد العز، كتاباً موجهاً إلى مدير عام المركز الوطني للامتحانات بشأن استخدام الآلة الحاسبة في امتحان مادة الرياضيات لتلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وجاء في الكتاب أنه وبالإشارة إلى مراسلة مدير إدارة تفتيش المواد الدراسية رقم (142/2025) المؤرخة في 27 مايو 2025، لا يُسمح بدخول أي نوع من الآلات الحاسبة إلى قاعات الامتحان باستثناء آلة الجيب العادية المخصصة لإجراء العمليات الأربع فقط (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة).

ويهدف هذا التوجيه إلى ضبط العملية الامتحانية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، ضمن إطار الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل الوزارة.

وتم توجيه نسخة من الكتاب إلى السادة الوكلاء، ومدير إدارة تفتيش المواد الدراسية، ومكتب المتابعة وتقييم الأداء، لحفظه في الملف الدوري العام.