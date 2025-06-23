المركز الوطني للامتحانات يبدأ صرف «العُهد المالية» لتسيير امتحانات الثانوية العامة

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن بدء صرف العُهد المالية الخاصة بتسيير امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، وذلك لمديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد المهندس محمود الفالي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز، أن الصكوك الخاصة بالعُهد قد تم اعتمادها رسميًا من قبل المراقب المالي بالمركز، عبد المنعم الاحيمر، وأنه تم الشروع في توزيعها عبر القسم المالي للمركز بعد استيفاء المكاتب المعنية لكافة بياناتها وإغلاق العُهد المالية للعام الماضي.

وأضاف الفالي أنه سيتم أيضًا تجهيز وصرف مكافآت لجان الإشراف والمراقبة على امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بمجرد استلام بيانات هذه اللجان من مكاتب الامتحانات في البلديات.

وأشار المركز إلى أن هذه العُهد تمثل مصروفات تسييرية وفقًا لأحكام قرار المدير العام للمركز الوطني للامتحانات رقم (40) لسنة 2025، وهي تهدف إلى ضمان سير العملية الامتحانية بشكل سلس ومنظم في جميع مناطق البلاد.