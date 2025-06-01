المركز الوطني للامتحانات يتخذ قراراً لافتاً ضد الغش الإلكتروني

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود القرار رقم (32) لسنة 2025م، بشأن إلغاء امتحان مادة الرياضيات لعدد 27 تلميذًا من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على خلفية ثبوت مساهمتهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان خلال زمن الاختبار على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/5 المؤرخ في 1 يونيو 2025م، وتطبيقًا لأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022م.

وتضمن القرار قائمة بأسماء التلاميذ المعنيين موزعين على عدد من المؤسسات التعليمية بمختلف المناطق، من بينها: طرابلس، بنغازي، مصراتة، القبة، نالوت، البيضاء، الزاوية، طبرق، العجيلات، وغيرها.

وأكد القرار في مادته الثانية على سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز الوطني للامتحانات في الحفاظ على مصداقية العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بنزاهة الامتحانات.