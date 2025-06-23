«المركز الوطني للامتحانات» يتخذ قراراً صارماً بشأن الغش الإلكتروني

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، القرار رقم (42) لسنة 2025، بشأن إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لعدد سبعة طلاب من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي، في الدور الأول للعام الدراسي 2024–2025، وذلك بعد ثبوت تورطهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان على منصات التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.

وجاء القرار استناداً إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 10 لسنة 2025، المؤرخ في 22 يونيو 2025، وتطبيقاً للمادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022، التي تنص على إلغاء الامتحان في حال ثبوت المشاركة في أعمال الغش.

وشمل القرار الطلبة الواردة أسماؤهم في قوائم اللجان الامتحانية بعدد من المناطق التعليمية، من بينها سوق الجمعة، بنغازي، اجدابيا، ومصراتة، موزعين على مدارس “عمر بن العاص”، “عبد الرحمن بن عوف”، “الهداية”، “المجد”، و”الأمير”.

وأكد المركز في نص القرار أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار حماية نزاهة الامتحانات الوطنية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على أن الغش الإلكتروني يعد انتهاكاً صارخاً لضوابط العملية الامتحانية.

وأشار القرار إلى أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 23 يونيو 2025، وعلى الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.