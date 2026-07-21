المركز الوطني للامتحانات يتيح الاطلاع على أوراق إجابات شهادة التعليم الأساسي الكترونيا

أعلن المركز الوطني للامتحانات إتاحة خدمة الاطلاع الإلكتروني على أوراق إجابات تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، عبر الموقع الإلكتروني المعتمد للنتائج، باستخدام رقم الجلوس ورقم القيد معاً.

وأوضح المركز الوطني للامتحانات أن التلاميذ أصبح بإمكانهم الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الخدمة عبر رابط النتيجة المعتمد، والاطلاع على أوراق إجاباتهم من خلال بياناتهم الشخصية.

وأكد المركز أن اعتماد هذا الإجراء يأتي في إطار حرصه على حماية خصوصية بيانات التلاميذ، وضمان عدم تمكين أي شخص من الوصول إلى أوراق الإجابة إلا من خلال معلومات الدخول الخاصة بكل تلميذ.

ودعا المركز الوطني للامتحانات جميع التلاميذ إلى المحافظة على سرية بياناتهم وعدم مشاركتها مع أي طرف آخر، حفاظاً على أمن المعلومات وضمان حماية نتائجهم وبياناتهم الشخصية.