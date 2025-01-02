المركز الوطني للامتحانات يتيح لطلبة «التعليم الأجنبي» مراجعة أوراقهم

أتاح المركز الوطني للامتحانات، يوم الأحد القادم على تمام الساعة العاشرة مراجعة أوراق الإجابة لطلبة التعليم الأجنبي لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم العادي والمتقدم (اكتوبر) 2024.

واشار المركز، إلى أنه “اتاح مراجعة أوراق الإجابة في المواد التالية: الرياضيات (Mathematics) والأحياء (Biology) وإدارة أعمال (Businese) والمحاسبة (Accounting) اقتصاد (Economics) واللغة العربية أولى وثانية (Arabic 1st,2nd).

وقال المركز: “من باب الشفافية التي ينتهجها المركز سمح بالمراجعة حتى يتمكن الطلبة من الإطلاع على أوراق إجاباتهم ومقارنتها بالإجابة الصحيحة”.