«المركز الوطني للامتحانات» يحدد طلبات الطعون للشهادة الاعدادية

أوضح مدير عام المركز الوطني للامتحانات المكلف محمد غومة، لأولياء أمور تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الراغبين في تقديم طلبات الطعون، “بأنها تقبل عن طريق مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات”.

وأشار غومة، إلى “أن طلبات الطعون والمراجعة يجب أن تكون في المادة والفقرة والإثبات، وفي درجات الامتحانات النهائية فقط، مرفقة بنسخة من ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة وتقرير المكتب بالدلائل”.

ونوه أيضا “بضرورة رفض الطعون المقدمة في كل المواد وكل الأسئلة، دون تحديد الخطأ أو المقدمة لغرض إضافة درجات”.

وشدد غومة، “بأنه لن تقبل أي طلبات إلا عن طريق مكاتب الامتحانات التي بدورها سترسلها عبر الغرفة الإلكترونية المخصصة للمركز الوطني للامتحانات حتى نهاية دوام الخميس القادم”، مبينا أنه “بإمكان التلاميذ الدخول على الرابط التالي للاطلاع على أوراق إجابتهم”.