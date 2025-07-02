«المركز الوطني للامتحانات» يحدد موعد صدور نتائج التعليم الأساسي

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، أن موعد اعتماد وإعلان نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، سيكون يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، عند الساعة الثالثة عصرًا.

ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً لانتظار الطلاب وأولياء الأمور، الذين ينتظرون نتائج الامتحانات بفارغ الصبر لتحديد خطواتهم التعليمية المقبلة.

لجنة امتحان شغل الوظيفة بوزارة التربية والتعليم تجري امتحانًا لموظف منقطع عن العمل لأكثر من خمس سنوات

شكل وزير التربية والتعليم لجنة امتحان شغل الوظيفة بقرار رقم 1280 لعام 2023، لتولي إجراء امتحانات شغل الوظائف الخاصة بالموظفين المنقطعين عن العمل، والذين تمت إحالتهم من لجنة شؤون الموظفين في الوزارة.

وتختص اللجنة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الامتحانات للموظفين المتقدمين لشغل الوظائف أو الراغبين في استعادة أعمالهم السابقة، خاصة لمن تجاوزت مدة انقطاعهم عن العمل لأول مرة خمس سنوات.

وتعتمد اللجنة محاضرها ونتائج أعمالها من وزير التربية والتعليم، وفقًا للتشريعات والقوانين النافذة، لضمان سير العملية بشكل رسمي وشفاف.