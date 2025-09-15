«المركز الوطني للامتحانات» يشدّد على إجراءات صارمة لحماية البيانات

استعرض السيد أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع موسع عقد يوم الأحد مع مديري الإدارات والمكاتب وموظفي المركز، الأهداف الرئيسية لاتفاقية الأمن السيبراني وعدم الإفصاح التي تم توقيعها مع الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.

وأوضح مسعود أن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية المعلومات السرية التي يطلع عليها الموظفون بحكم عملهم أو التعاقد مع المركز، والتي تشمل بيانات الامتحانات المتعلقة بالطلاب والموظفين والخطط التشغيلية، مع ضمان عدم الإفصاح عنها أو استخدامها خارج نطاق العمل.

وأكد مدير المركز على التزامات الموظفين بالحفاظ على سرية هذه المعلومات، وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا بإذن كتابي من الجهة المختصة، وعدم استخدامها لأغراض شخصية أو لمصلحة جهات خارجية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحفظ المعلومات السرية أثناء العمل وبعد انتهاء العلاقة التعاقدية أو الوظيفية، مع إعادة كافة الوثائق والأجهزة الخاصة بالمركز فور انتهاء الخدمة.