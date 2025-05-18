المركز الوطني للامتحانات يُطلق استعداداته لامتحانات الشهادة الإعدادية ويؤكد الالتزام بالمواعيد

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، عن بدء عملية إعداد وفرز وتغليف أرقام جلوس تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، تمهيدًا لتوزيعها على مكاتب الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية بكافة أنحاء البلاد.

وأكد المركز أن الامتحانات ستُجرى في مواعيدها المحددة وفق الجداول المعتمدة مسبقًا، داعيًا مديري المدارس إلى استلام أرقام الجلوس من مكاتب الامتحانات بالمراقبات التعليمية فور إخطارهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات التنظيمية لضمان انسيابية وسلامة سير العملية الامتحانية.

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن التحضيرات السنوية التي يشرف عليها المركز الوطني للامتحانات لضمان جاهزية العملية الامتحانية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، التي تُعدّ من أهم المراحل التعليمية في النظام الدراسي الليبي، وتشهد مشاركة عشرات الآلاف من التلاميذ في جميع أنحاء البلاد.

ويحرص المركز، بالتعاون مع وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، على اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان نزاهة وسير الامتحانات بانضباط، بما يشمل تجهيز أرقام الجلوس، توزيعها في الوقت المناسب، ومتابعة التنسيق مع مكاتب الامتحانات والمراقبات التعليمية.

وتُعد هذه المرحلة من التحضيرات مؤشرًا على الالتزام الحكومي بضمان استقرار القطاع التعليمي، رغم التحديات التي قد تواجه البلاد، بما يسهم في توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلبة.