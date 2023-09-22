المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعقد تدريباً لفريق الدعم النفسي

عقد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بمدينة طرابلس، أمس الخميس، تدريبًا تنشيطيًا لفريق الدعم النفسي، وذلك تحت إشراف المدربة “ابتسام الحبيشي” من إدارة حماية وتعزيز الصحة النفسية.

وشارك في التدريب 42 متدربًا من العاملين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وغرفة الطوارئ المركزية، وإدارات المركز الأخرى.

وخلال التدريب، تم التأكيد على أهمية تقديم الدعم النفسي لأهالي المدن المتضررة من السيول والفيضانات في شرق ليبيا خاصة، ومن باقي الليبيين عامة، عن طريق الخط الساخن لـ “مركز خدمة المواطن 1444 – Citizen Service Center” بحكومة الوحدة الوطنية.

كما تم استعراض إمكانية استحداث نموذج خاص بإدارة الحالة وتقديم الدعم المناسب لكل حالة منها ضمن الإمكانيات المناسبة لها.

وتهدف هذه التدريبات إلى تأهيل فريق الدعم النفسي في المركز الوطني لمكافحة الأمراض، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي الفعالة للمواطنين الليبيين، وخاصة المتضررين من السيول والفيضانات.