مركز مكافحة الأمراض يفنّد الشائعات حول الحملة الوطنية للتطعيمات

وجه الدكتور ميلاد الغويل، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات، كلمة حول الحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض شلل الأطفال، الحصبة والحصبة الألمانية، حيث أكد أن الحملة الوطنية شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين لتطعيم أبنائهم.

من جانبه، أكد الدكتور حيدر السائح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية للتطعيمات، حول الشائعات الصادرة حول الحملة الوطنية للتطعيمات وتفنيدها..

كلمة الدكتور ميلاد الغويل، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات، حول الحملة الوطنية للتطعيمات ضد أمراض شلل الأطفال،… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤

وأشار السائح إلى أن حملة التطعيمات تتم بإشراف المنظمات الدولية المعنية، وهي ليست جديدة على البلاد وتتم منذ 30 عاما.

تصريح الدكتور حيدر السائح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية للتطعيمات، حول… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأربعاء، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤