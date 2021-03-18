المركز الوطني لمكافحة الأمراض يُرسل فريق طوارئ إلى كاباو

أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، فريق طوارئ صحة المجتمع بمكافحة الأمراض، إلى مدينة كاباو لمتابعة الوضع الوبائي وارتفاع مستوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالبلدية.

وأفاد المركز في بيان، بأن فريق طوارئ صحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلق اليوم الخميس ملبياً لنداء الاستغاثة لمدينة كاباو، حيث تفاقم الوضع الوبائي بالبلدية.

وسيقوم الفريق بحملة دعم ومساندة لأهالي مدينة كاباو لتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعطاء المشورة الفنية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلدية والمناطق المجاورة لها وذلك في إطار مكافحة هذه الجائحة، وكذلك الوقوف على حقيقية الوضع ومعالجته.

كما سيتم تقييم ومتابعة مراكز العزل والفلترة حتى تكون جاهزة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمواطنين.

وأعلن عميد بلدية كاباو بالجبل الغربي، أمس الأربعاء، حالة النفير القصوى داخل البلدية وإقفال كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل حدودها الإدارية.

وناشد عميد البلدية في منشور عاجل عبر الصفحة الرسمية للبلدية على فيسبوك، كل الكوادر الطبية للتدخل بشكل عاجل لإنقاذ مدينة كاباو بعد ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي مع ارتفاع عدد الإصابات.

وأكد العميد بأن المجلس البلدي كاباو سيتكفل بدفع كل المكافآت المالية بشكل فوري لكل من يرغب بالتعاون مع البلدية.