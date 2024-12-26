«المروج والهلال» يواصلان التألق في «الدوري الممتاز»

تصدر فريق “الأهلي” طرابلس منافسات المجموعة الرابعة في الدوري الليبي الممتاز بكرة القدم، بعد فوزه على “الاتحاد المصراتي” بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الاتحاد المصراتي ضمن الجولة الثالثة، وبهذا الفوز، رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 9 نقاط، بينما ظل الاتحاد المصراتي بدون نقاط.

وفي نفس المجموعة، تمكن فريق “الخمس” من الفوز على فريق “أبي الأشهر” بهدف نظيف، ليرتقي الخمس إلى النقطة السادسة، فيما بقي “أبي الأشهر” في ذيل الترتيب بنقطة واحدة”.

أما في المجموعة الثانية، فقد فاز فريق “المروج” على ضيفه “التعاون” بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعبه في المرج، ليصل إلى النقطة الرابعة، بينما ظل رصيد التعاون ثابتًا عند 3 نقاط.

وفي نفس المجموعة، انتهت مباراة “الهلال” مع “البرانس” على ملعب شهداء بنينا بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة، يصل إلى النقطة السادسة ويظل “البرانس” عند 3 نقاط، بحسب وكالة وال.