المرور يرفع جاهزيته قبيل عيد الأضحى.. خطة ميدانية لضمان انسيابية الحركة

عقد رئيس مكتب شؤون المرور في مديرية أمن طرابلس، اللواء عبد العال وادي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أقسام المرور، لبحث الترتيبات المرورية اللازمة خلال الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، وكذلك أيام العيد.

وأكد اللواء وادي، خلال الاجتماع، على أهمية تكثيف التواجد الميداني وتعزيز انتشار الدوريات، لا سيما في محيط أسواق المواشي والخضروات، من أجل ضمان انسياب الحركة المرورية وتفادي الاختناقات، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة العامة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة رفع الجاهزية التامة لكافة فرق المرور، والتنسيق المستمر بين مختلف الأقسام، لضمان تقديم خدمات فعالة تواكب الكثافة المرورية المتوقعة خلال هذه الفترة الحيوية.

هذا ويُعد عيد الأضحى من أبرز المواسم التي تشهد كثافة مرورية ملحوظة في مختلف المدن الليبية، خاصةً في محيط أسواق المواشي والخضروات والمناطق التجارية، حيث يزداد الإقبال من المواطنين على التسوق والتنقل.

وفي هذا السياق، تبادر إدارات المرور سنويًا إلى وضع خطط تنظيمية وتكثيف التواجد الميداني للتعامل مع التحديات المرورية المتوقعة، وضمان سلامة الطرق والمواطنين خلال هذه الفترة الحيوية.