المريمي لـ«عين ليبيا»: النقاط المُثيرة للجدل لم تتضح بعد

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن النقاط المثيرة للجدل حول القاعدة الدستورية مثل ازدواجية الجنسية إلى جانب مواضيع أخرى لم تتضح بعد.

وأضاف المريمي في تصريح لـ”عين ليبيا” تعليقاً على اتفاق رئيسي النواب والدولة في القاهرة: “هناك اجتماعات أخرى للجنتان من أجل إنهاء الخلاف حول النقاط”.

وتابع: “خارطة الطريق تتضمن فترة إعداد القوانين وإعطاء مفوضية الانتخابات وقتها في إعداد القوانين وإعادة النظر في المنتخبين باعتبار أن هناك تحديثات في المنظومة وفتح لهم المجال.

وأشار المريمي إلى أن وضعية الاتفاق على القاعدة الدستورية ستظل محل تعقيد للمضي إلى الانتخابات.

وأعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بشأن الوثيقة الدستورية بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

جاء ذلك في بيان مشترك صُدِر اليوم الخميس عقب المباحثات التي عُقِدت في القاهرة بين عقيلة والمشري برعاية مصرية، أكدا فيه حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونص البيان المشترك الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

ووجه البيان المشترك، الشكر لمصر على احتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري والتي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.