«المريمي» لـ «عين ليبيا»: النواب لم يرد على دعوة الرئاسي حول اجتماع غدامس

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إنّ هناك تقاربا كبيرا ما بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

المريمي وفي تصريح لـ «عين ليبيا» ذكر أنّ المجلس الرئاسي الذي يدعو النواب والدولة للاجتماع لديه مهام واختصاصات محددة لم تقم بتنفيذها رغم أهميتها وضرورة إنجازها قبل القاعدة الدستورية والانتخابات؛ منها المصالحة الوطنية.

وأبدى المريمي استغرابه من دعوة بعض الجهات المحلية والدولية في هذا التوقيت إلى مبادرات، معتبرا أنّها مجرد مناكفات سياسية أكثر من كونها جهدا لأنها خارج التوقيت وفات أوانها.

وأوضح المريمي أنّه من الأجدر بكل مؤسسة سياسية وتنفيذية أن تقوم بدورها المناط بها في إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ونزع السلاح من التشكيلات الخارجة عن القانون ودعم المفوضية العليا للانتخابات.

وتابع المريمي أنّ ما تتناوله بعض وسائل الإعلام بخصوص حضور مجلس النواب لاجتماع غدامس الذي دعى له المجلس الرئاسي غير صحيح، مضيفا أنّ المجلس لم يرد على هذه الدعوة حتى الأن.