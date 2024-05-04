المريمي يدعو ستيفاني للاطلاع على اتفاق النواب والدولة بخصوص الحل في ليبيا

دعا المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالنيابة “ستيفاني خوري” للاطلاع على إجراءات الانتخابات وتشكيل الحكومة، وفق ما تم الاتفاق عليه بين مجلسي النواب والدولة.

وقال المريمي في مقابلة مع قناة العربية الحدث إن هناك خارطة طريق تم الاتفاق عليها، بالتوافق بين المجلسين، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية يجب أن تضم تشكيل حكومة واحدة، مدتها لا تتجاوز 8 أشهر، وتُقدم الدعم اللازم لمفوضية الانتخابات، من أجل إجراء العملية الانتخابية في البلاد.

وأكد المريمي ضرورة تشكيل حكومة جديدة، توحد المؤسسات المنقسمة حاليًا في ليبيا، سواء المؤسسات الخدمية أو السيادية، مطالبا بوزارة داخلية واحدة تؤمن الانتخابات في كافة ربوع ليبيا.

وأشار المريمي إلى أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين، ومن الضروري تشكيل حكومة واحدة من أجل تنفيذ العملية الانتخابية بطريقة شفافة وصحيحة.