«المزوغي والغويل» يقدمان أوراق ترشحهم لمنصب رئيس حكومة موحدة

قدم المرشح الرئاسي المهندس محمد المزوغي، رسميا، أوراق ترشحه لتولي منصب رئيس حكومة موحدة لليبيا.

وأودع المزوغي، “أوراق ترشحه متضمنة بتزكيات أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى للدولة، وأعضاء مجلس النواب، وفقا لما تقتضيه اشتراطات الترشح”، بحسب وكالة وال.

كما قدم الدكتور “سلامة الغويل”، ملف ترشحه لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة إلى مجلس النواب الليبي.

وقال فريق المرشح لرئاسة الحكومة إن “هذه الخطوة تعتبر تطورًا هامًا في المشهد السياسي الليبي، حيث يهدف الغويل من خلال ترشحه إلى إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات الحكومية، والوصول إلى الانتخابات المنتظرة، وذلك في مسعى لقيادة البلاد نحو مرحلة من الاستقرار والتنمية”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعلن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة”، مهيبا “بكل من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة تقديم مستندات ترشحه لمكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي”.

وأوضح بيان مجلس النواب أن “إعلان فتح باب الترشح جاء “استنادا إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عقب لقاء بالقاهرة في 18 يوليو 2024″، والذي أعلنوا فيه “تمسكهم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة من مجلس النواب”.

وفي يونيو 2023، “أصدرت لجنة “6+6″ المشكلة من مجلسي النواب و”الأعلى الدولة” القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة”.

وفي مارس الماضي، “بحضور رؤساء المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ومجلس النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، اتفق رؤساء المجالس الليبية الثلاثة على “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية “وفق بيان لجامعة الدول العربية آنذاك”.

واتفقوا أيضا على “تشكيل حكومة جديدة واحدة، من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات”.