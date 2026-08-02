المساجد في ليبيا.. توجيهات جديدة لتعزيز «الاعتدال» ومنع خطاب الكراهية

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بضرورة التزام جميع الخطباء والوعاظ في المساجد بخطاب ديني يرتكز على تعاليم الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال، وتعزيز وحدة الصف والمصالحة الوطنية، ونبذ الكراهية والفرقة.

وأكدت التوجيهات أهمية أن تركز خطب المساجد ومواعظها على الدعوة إلى الإصلاح بالحكمة والموعظة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي ونشر قيم التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع.

كما شددت التعليمات على ضرورة ابتعاد الخطباء والوعاظ عن التجاذبات السياسية والحزبية، وعدم تناول الأزمات أو القضايا العامة قبل صدور البيانات الرسمية من الجهات المختصة.

وشملت التوجيهات التأكيد على عدم استخدام المنابر الدينية لطرح الآراء الشخصية أو الترويج لمشروعات خاصة، مع تكليف الجهات المعنية بتعميم هذه التعليمات ومتابعة مدى الالتزام بها في مختلف المساجد.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار تنظيم الخطاب الديني وتعزيز دور المساجد في نشر قيم الاعتدال والوحدة المجتمعية، بعيدًا عن الخطابات التي قد تسهم في زيادة الانقسام أو التوتر.

هذا وتلعب المساجد والمؤسسات الدينية دورًا مؤثرًا في المجتمع الليبي، وتعمل الجهات الرسمية على تنظيم الخطاب الديني بما يركز على القيم الدينية والاجتماعية، ودعم جهود المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.