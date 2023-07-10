المستجدات السياسية.. محور لقاء «عقيلة» بالسفير الفرنسي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الاثنين، بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وتم التطرق إلى تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي.