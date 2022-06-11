المستجدات السياسية والأمنية.. محور مكالمة بين «المنفي» و«وليامز»

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وتطرق الجانبان إلى جهود انعقاد اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بحث الجانبان الأوضاع الأمنية الأخيرة في العاصمة، والتأكيد على التزام الجميع بالمحافظة على الأمن، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.، بحسب وصفه.