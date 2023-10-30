المستجدات السياسية والانتخابات.. محور لقاء «عقيلة» بالمبعوث الفرنسي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، بأن اللقاء بحث عدد من الملفات في مقدمتها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب المنجزة من لجنة (6+6).

وأكد عقيلة صالح على الضرورة المُلحة لتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات وتوفير الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.