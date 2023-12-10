المستجدات السياسية والتعاون الثنائي.. محور اجتماع «الدبيبة» بسفراء الاتحاد الأوروبي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الأحد اجتماعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا بحضور وزيري الدولة لشؤون رئيس الحكومة وللاتصال والشؤون السياسية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من القضايا السياسية وملف التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

ورحب الدبيبة في مستهل الاجتماع، بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا وتقديم خدماتها وتمثيل بلادها من طرابلس وبنغازي من خلال سفاراتها وقنصلياتها.

وأوضح رئيس الحكومة للمجتمعين موقف الشعب الليبي من الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعمه للجهود الدولية للهدنة ووقف العدوان، مؤكدا ضرورة توحيد جهود الاتحاد الأوروبي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالشأن السياسي الليبي، ناقش الدبيبة المبادرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا ترحيبه بهذه الدعوة طالما أنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، مؤكدا أن الشعب الليبي يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة، وفق قوله.

وأعرب عميد سفراء الاتحاد الأوروبي سفير دولة إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاريشي، في كلمة له، عن امتنانه بالظروف الإيجابية التي تعيشها ليبيا مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أن سفارته باتت تعمل من طرابلس وتقدم خدماتها لأبناء الشعب الليبي بعد غيابها عن ليبيا لـ10 سنوات.

كما عبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو عن سعادته للاجتماع مع رئيس الوزراء لمناقشة الملفات السياسية والاقتصادية، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار المرتقب وترحيبهم بقبول حكومة الوحدة الوطنية، مشيدا بجهود التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في ملف الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي في كافة مجالاته.

وحضر الاجتماع سفراء دول كل من (إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا وفنلندا ورومانيا والنمسا وهولندا والمجر والتشيك و بلغاريا) إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.