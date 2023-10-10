المستجدات السياسية وتطوير التعاون.. محاور لقاء الرئاسي بوفد أمريكي

أكد النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أهمية التعاون المشترك مع الجانب الأمريكي، في مجالات التنمية، وتأمين الحدود الجنوبية، والتأكيد على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، من أجل عودة الاستقرار لليبيا، وإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال استقبالهما، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومديرة مكتب الصراع وتحقيق الاستقرار في الحكومة الأمريكية آن فيتكوفسكي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء ناقش مستجدات الشأن السياسي الليبي، وسُبل تطوير آليات التعاون بين ليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، في عديد المجالات، لاسيما الانتخابات والمصالحة، والتنمية.

واستعرض الجانب الأمريكي، استراتيجية التعاون بين البلدين، لتحقيق الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية، وإعمار مدينة مرزق والمدن المتضررة، جراء الفيضانات والسيول.