المستجدات العسكرية والسياسية.. محاور لقاء «المشري» برئيس المجلس الرئاسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، ناقش التحضيرات الجارية لمؤتمر برلين المزمع عقده حول الأزمة الليبية والاتصالات الدولية بالخصوص.

كما استعرض اللقاء مستجدات الأوضاع الميدانية بمحاور القتال، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية والعسكرية والرسائل التي وجهها رئيس المجلس الرئاسي إلى عدة دول في هذا الصدد.

وتم التطرق أيضًا إلى الملف الاقتصادي، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تخفيف المعاناة عن المواطنين وتوفير المناخ للاستقرار الاقتصادي والمالي.