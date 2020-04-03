المستشارة الألمانية تُنهي حجرها الصحي وتعود لممارسة مهامها

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 79696 حالة. [أرشيفية/رويترز]

أنهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، حجرها الصحي بعد التأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم ميركل قوله، إنها أنهت الحجر الذاتي وعادت لممارسة مهام المستشارية اليوم الجمعة بعد أن أظهرت عدة اختبارات عدم إصابتها بالفيروس.

وأعلنت وسائل إعلام أوروبية، في الـ22 من مارس الماضي، عن دخول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في بيان حينها، إن المستشارة “ستختبر في الأيام المقبلة” لمعرفة ما إذا كانت مصابة.

ونوه بأنها ستواصل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي من المنزل بالعاصمة برلين.

وعملت المستشارة من المنزل طيلة فترة الحجر الماضية، بعدما تلقت تطعيما في 20 مارس على يد طبيب تبين فيما بعد إصابته بالفيروس.

يأتي ذلك في حين، سجلت ألمانيا اليوم الجمعة 6174 حالة إصابة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة جديدة، وبذلك ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 79696 حالة، والوفيات إلى 1017 شخصا، بحسب إحصاءات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية.

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