المستشارة الأممية تُجري مباحثات في أوسلو حول المسار الدستوري الليبي

التقت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، مع توماس ريم بيردال، الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا، وهنّة أورلكسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وكريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا.

وقالت وليامز في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إنها ناقشت خلال اللقاء الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي.

وأضافت: “أعربنا عن تطلعنا إلى استجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة، من قبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع في الأيام القليلة المقبلة لمعالجة القضايا العالقة”.