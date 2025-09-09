المستشار الألماني يحذر وصحيفة كندية: ترامب ومؤيدوه يهددون سيادة كندا بأساليب سرية

كشفت صحيفة The Globe and Mail الكندية عن مخاوف من احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ عمليات تهدف إلى التأثير على السيادة الكندية باستخدام أساليب مشابهة لتلك التي زُعمت في غرينلاند، في خطوة قد تهدد استقرار البلاد وعلاقاتها مع حلفائها.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة الخارجية الدنماركية استدعت الشهر الماضي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بعد محاولات من قبل بعض الأمريكيين لممارسة نفوذ على غرينلاند، تضمنت جمع أسماء معارضين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإعداد قوائم لسكان الجزيرة الذين يدعمون خططه المتعلقة بالحكم الذاتي للمنطقة.

وذكرت الصحيفة أن ثلاثة أمريكيين على الأقل مرتبطين بترامب كانوا “يقومون بعمليات سرية للتأثير” على الشؤون الداخلية للجزيرة، معتبرة أن ذلك يمثل تحولاً في الدور الأمريكي من “حصن للديمقراطية إلى مفترس سلطوي يزرع الفتن بين حلفاء الناتو”.

وأضافت أن نفس الأساليب يمكن أن تُستخدم داخل كندا، خصوصاً في ظل تصريحات ترامب حول ضرورة انضمام البلاد للولايات المتحدة وربطها بعلاقات مع مؤيدي انفصال مقاطعة ألبرتا.

وأشار التقرير إلى أن مؤيدي حركة MAGA أبدوا استعدادهم للتحرك داخل كندا، مما دفع الصحيفة إلى دعوة أوتاوا لتعزيز التعاون مع الدنمارك حول القضية، وتوعية السكان بالآثار السياسية والاقتصادية لأي تحركات انفصالية محتملة.

وتستند المخاوف إلى تصريحات ترامب السابقة التي ربط فيها فكرة انضمام كندا إلى الولايات المتحدة بتحقيق “الاستقرار الاقتصادي وحماية البلاد من التهديدات الخارجية” المزعومة من روسيا والصين، إلا أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أكد مراراً أن كندا لن تنضم أبداً بأي شكل من الأشكال إلى الولايات المتحدة.

ويُذكر أن ترامب سبق أن اقترح شراء غرينلاند خلال رئاسته الأولى، وهو الاقتراح الذي رفضته السلطات الدنماركية والغرينلاندية، كما هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الدنمارك إذا لم تتخلى عن الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

هذا وفي مارس الفائت، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية مستمرة، مؤكدة أن بلادها لن تدخل في أي حوار يضر بمصالحها.

وقالت جولي: “المفاوضات مستمرة، وفي نهاية المطاف سيعقد الاتفاق بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ترودو فقط”، مضيفة: “لن نجري مفاوضات تتضمن الإضرار بمصالحنا”.

وأوضحت جولي أنها أجرت اتصالاً مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بينما تواصل رئيس الوزراء الكندي ترودو مع الرئيس ترامب، وتباحث وزير المالية دومينيك لوبلان مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك بشأن الرسوم الجمركية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وردّت كندا بفرض رسوم مضادة ورفعت دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية.

“هدوء يسبق العاصفة”.. المستشار الألماني يحذر من “حنين كاذب” للتحالف مع واشنطن

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، من أن أوروبا بحاجة إلى رسم مسار مستقل عن الولايات المتحدة، معتبراً أن “العلاقة مع واشنطن آخذة في التغير، ويجب علينا تعديل مصالحنا دون حنين زائف”.

وأشار ميرتس في خطاب يوم الاثنين ببرلين إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة ستظل مهمة، لكنها ستكون أكثر تركيزاً على المصالح المشتركة، مؤكداً أن مستقبل التعاون يعتمد على قوة أوروبا وقدرتها على إقامة تحالفات جديدة حول العالم.

كما شدد المستشار الألماني على ضرورة تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية خارج نطاق مجموعة العشرين، بما يشمل أمريكا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، المكسيك، وأفريقيا وآسيا، مع الاستمرار في التعاون حيثما أمكن مع الصين في قضايا مثل المناخ.