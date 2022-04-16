المستشفى الجامعي طرابلس يُوضح سبب وفاة طفلين حديثي الولادة￼

نفى المستشفى الجامعي طرابلس، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب نقص الأكسجين، مؤكدا بأن سبب الوفاة تشوهات خلقية.

وقال مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى الجامعي طرابلس خالد كعكول، إنه لا يوجد أي بلاغ حول وفاة طفلين حديثي الولادة يوم الأحد الماضي بسبب نقص الأوكسجين.

وأكد رئيس قسم الغازات الطبية بالمستشفى المهندس هشام حيطوم، أن الأوكسجين متوفر بخزانات المستشفى، والخط الرئيسي يقوم بتغذية المستشفى بالكامل، مشيرا إلى أنه إذا حصل انقطاع للأوكسجين في حديثي الولادة فإنه سيشمل شبكة المستشفى بالكامل.

وأضاف أن الخط الرئيسي بالمستشفى يغذي كلا من العمليات المركزية، والعنايات، والاسعاف، والإنعاش، وباقي الأقسام في الأبراج الثلاثة، مؤكدا بأن كل ما يشاع حول سبب الوفاة عار عن الصحة.

وأوضح حيطوم أنه حتى لو حصل انخفاض في الأوكسجين توجد أسطوانات احتياطية بكل الأحجام في القسم لتدارك الموقف، مؤكدا قيام مهندسي القسم بالكشف على قسم الولادة بشكل يومي وموثق في سجلات القسم، ومتابعتهم عن كثب لأي انخفاض يحصل في الأكسجين على مدار الساعة.

من جهتها نفت رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى لبنى المقهور، ما يُشاع حول حالة الوفاة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن وفاة الطفلين ليس بسبب نقص الأوكسجين وإنما بسبب تشوهات خلقية.

وأعلنت المقهور تسجيل قرابة 625 حالة ولادة منذ افتتاح القسم يوم 9 يناير إلى يوم 31 مارس الماضي أي خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق الإمكانيات المتاحة.

بدوره أكد محمد الزوام الدكتور بقسم حديثي الولادة، أنه إذا حصل انقطاع للأكسجين في القسم فإنه سيشمل جميع الحضانات ما يتسبب في وفاة كل الأطفال الموجودين فيها، وما يتداول حول سبب الوفاة مجرد شائعات.