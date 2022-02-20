المستشفيات العامّة تستقبل 44 حالة تسمم غذائي في طرابلس

قالت مديرة مكتب الإعلام في وزارة الصحة وداد بن نيران، إنّ المستشفيات العامة استقبلت 44 حالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبات غذائية في مناسبة اجتماعية.

بن نيران وفي تصريح صحفي أفادت بوفاة حالتان إحداهما شاب، والأخرى امرأة، حيث يوجد في مستشفى طرابلس الجامعي الآن 32 حالة بينهم 12 طفلا وجميعهم في حالة صحية مستقرة.

واشارت بن نيران إلى استقبال مستشفى طرابلس المركزي 12 حالة، غادرت 10 حالات منهم بعد تلقيها الرعاية الطبية.

وكان رئيس وحدة الرقابة على الأغذية أبوبكر مروان للأحرار كشف أنّ أعداد الحالات المصابة بالتسمم في تزايد مستمر، مشيرا غلى انتظارهم، تقارير الطب الشرعي والمختبرات المختصة