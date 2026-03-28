«المسجد الأقصى» تحت الإغلاق.. الأزهر يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري

أدان الأزهر الشريف، استمرار السلطات الإسرائيلية في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

ونشر الأزهر بيانًا عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن استمرار الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خلال شهر رمضان وعيد الفطر، يشكل اعتداءً مرفوضًا وغير أخلاقي، لما ينطوي عليه من مصادرة لحقوق الفلسطينيين في أداء شعائر دينهم، وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان.

وشدد الأزهر على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الأفعال العدائية الممنهجة، التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مستدامة للصراعات والحروب، مؤكدًا أن المسجد الأقصى سيظل حرًا إسلاميًا خالصًا، لا حق للاحتلال فيه، رغم محاولاته فرض تقسيم زمني ومكاني على الحرم، وخططه لتهويد معالم مدينة القدس، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

يذكر أن القوات الإسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى في نهاية فبراير الماضي، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح، وصلاة عيد الفطر، بحجة الوضع الأمني، وسط انتشار مكثف لقواتها في محيط المسجد وأبواب البلدة القديمة، وفق ما أفادت به محافظة القدس.

وأكد الأزهر في بيان سابق أن هذه الإجراءات تشكل جريمة تستفز مشاعر المسلمين، وتعد خرقًا للقانون الدولي الذي يجرم الاعتداء على دور العبادة، وتعكس نية الاحتلال في طمس الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى ومدينة القدس الشريف، وإفشال فرحة المسلمين بمناسباتهم الدينية.