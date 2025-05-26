المسجد الحرام يتجهز بتقنيات صوتية متطورة.. والداخلية تحذّر المخالفين

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام هذا العام بنظام صوتي متطور في المسجد الحرام يضمن جودة عالية في نقل أصوات الأذان والخطب والصلوات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، يغطي النظام الصوتي مساحة واسعة تصل إلى 650 ألف متر مربع، مزودًا بأكثر من 8000 سماعة موزعة عبر التوسعات الثلاث، والساحات، والطرقات المحيطة.

وبحسب الوكالة، يشرف على تشغيل النظام 120 مهندسًا وفنيًا يعملون على مدار الساعة، مستخدمين أكثر من 100 ميكروفون لالتقاط الأصوات المتنوعة للأئمة والمؤذنين والخطباء، عبر 21 نظامًا مستقلاً يُمكن التحكم بها بشكل منفصل لتوفير توازن صوتي مثالي.

وأكدت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن هناك برنامجًا يوميًا لصيانة النظام الصوتي يشمل مراقبة الغرف الفنية والإشراف المستمر بعد كل صلاة، وضمان سلامة اللواقط الحساسة، بالإضافة إلى تشغيل ميكروفونات احتياطية تلقائيًا للحفاظ على استمرارية الصوت في حال وقوع أي عطل.

وأضافت الهيئة، أنه يتوزع التحكم المركزي عبر 6 غرف تحكم داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة والطرقات المحيطة، ما يوفر استجابة فورية تضمن عدم حدوث أي خلل في النظام الصوتي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وعلى الصعيد الأمني، حذرت وزارة الداخلية السعودية من إيواء أو التستر على المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة غير المخصصة للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وحددت الوزارة الفترة من الأول من شهر ذي القعدة (29 أبريل الماضي) وحتى نهاية 14 من ذي الحجة (10 يونيو المقبل) كفترة يحظر فيها وجود جميع حاملي هذه التأشيرات في الأماكن المقدسة المخصصة للحج.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار)، مع إمكانية مضاعفة الغرامات بحسب عدد الأشخاص المخالفين، كما تشمل العقوبات التستر على المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم للبقاء داخل نطاق المشاعر أو مدينة مكة. وتتضمن الأماكن المحظورة جميع مرافق السكن، مثل الفنادق، والشقق المفروشة، والمساكن الخاصة، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم في أجواء يسودها النظام والطمأنينة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن المخالفين من خلال أرقام الطوارئ (911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، و999 في باقي مناطق المملكة)، مشددة على أن التعاون مع الجهات الأمنية يسهم في نجاح موسم الحج.