بالفيديو.. «المسجد الحرام» يعجّ بملايين المصلّين والمعتمرين 

مع اقتراب الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك من نهايته، وفي مشهد معتاد لطالما ارتعشت قلوبنا فرحا لرؤيته، أدّى أكثر من 4 ملايين مصل ومعتمر مناسكهم في المسجد الحرام في ليلة 29 رمضان.



وأعلنت هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في مكة المكرمة، “تأدية أكثر من 2.5 مليون مصل صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام، وشهدوا ختم القرآن الكريم”.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، “شهد المسجد الحرام منذ الصباح يوم الجمعة توافد ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين بكثافة إلى أروقة وساحات وصحن المطاف والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، وتمكنوا من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان”.

وأشار التقرير إلى “تجنيد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كامل طاقاتها وإمكاناتها من خلال منظومة عمل متكاملة والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال ضيوف الرحمن، وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، إلى جانب تنظيم دخول مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن”.

وبحسب الوكالة، “وضعت الهيئة بالتكامل مع الجهات المعنية خططا لتنظيم الحشود والإرشاد في الحرمين الشريفين وساحاتهما، وتخصيص مسارات واضحة في الممرات لضمان سلاسة الحركة، وإطلاق مبادرة “المرشدين الراجلين” التي توفر فرق إرشادية مدربة لمساعدة القاصدين والمعتمرين على التنقل بسهولة، والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات”.

ووفق الوكالة، “استخدمت الهيئة لوحات إرشادية مصنفة حسب المواقع للتيسير على القاصدين، ووصولهم إلى المرافق والخدمات، وتعزيز الخدمات التشغيلية في المسجد الحرام من النظافة والتعقيم والتعطير بمعدات وأدوات وآليات متخصصة، بالإضافة إلى تشغيل دورات مياه مجهزة بكامل الخدمات، وتهيئة أعداد مضاعفة من السجاد تصل إلى (33) ألف سجادة”.

وبحسب “واس”، “جهزت الهيئة نقاط متعددة لسقيا ماء زمزم وتوفرها مبردة وغير مبردة على مدى الساعة، كذلك تهيئة منظومة الأبواب لتسهيل حركة الدخول والخروج وتخصيص مداخل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتكثيف دور فرق البلاغات على مدى الساعة لاستقبال الملاحظات”.

ووفق الوكالة، “وفرت الهيئة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وتوفير شاشات إلكترونية بعدة لغات للاستفادة من التوجيه والإرشاد المكاني ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات، وتنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التطهير بالمسجد الحرام”.

وذكرت أن “الهيئة ضاعفت جهودها لتوجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم عبر موظفين مؤهلين بتنظيم الساحات والممرات وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام، وتنظيم دخول قاصديه عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة، وفاعلية أنظمة الإطفاء، وأجهزة الإنذار وسلامة طرق المشاة وتأهب خطة الطوارئ في حالة الأمطار وتقلبات الطقس”.

صلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة 29رمضان 1446 هـ التسليمات الاولي الشيخ د #عبدالله_الجهني التسليمات الثانية الشيخ د #بندر_بليلة التسليمة الأخيرة الشيخ د #عبدالرحمن_السديس تم النشر بواسطة ‏المسجد الحرام. Masjid Al Haram‏ في الجمعة، ٢٨ مارس ٢٠٢٥

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أكثر من 4 ملايين مصلٍّ ومعتمر

في ليلة 29 من #رمضان



📸: ياسر الغامدي pic.twitter.com/Ab6lxPKeOk — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 29, 2025