المسلسلات التركية تحقق عائدات تتجاوز  «500 مليون دولار» العام الماضي

ذكرت وكالة أنباء “الأناضول”، “بأن قطاع المسلسلات التركية حقق عائدات تجاوزت 500 مليون دولار عبر تصدير أكثر من 300 عمل للخارج في 2024”.

وحسب “الأناضول”، “يصدر قطاع المسلسلات التركية أعماله إلى أكثر من 150 دولة، كما يصل هذا العدد إلى 200 دولة بفضل بعض المنصات الرقمية”.

وأشارت الوكالة إلى “أن عائدات تصدير المسلسلات التركية تجاوزت العام الفائت 500 مليون دولار، بواقع أكثر من 300 عمل”.

هذا “وتحظى المسلسلات التركية بمتابعة كثيفة في مناطق شتى بأنحاء العالم، حيث يقدر عدد متابعي المسلسلات التركية حول العالم بنحو مليار شخص، وخاصة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، فضلا عن أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة”.