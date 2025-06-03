«المسماري» تدعو لاجتماع شامل لتطوير التعليم الخاص والتقني في ليبيا

عقدت نائب رئيس لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب، الدكتورة سلطنة المسماري، اجتماعاً مع أعضاء اتحاد المعاهد والكليات الخاصة في مدينة بنغازي، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب.

ناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه مديري المعاهد الخاصة في أداء مهامهم، حيث تبادل الحضور وجهات النظر حول أبرز التحديات التي تعيق سير العمل وتطوير العملية التعليمية في القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة عقد لقاء تقابلي موسع يضم اتحاد المعاهد والكليات الخاصة، وإدارة المعاهد الخاصة، بالإضافة إلى إدارة التقويم والقياس بوزارة التعليم التقني بالحكومة الليبية، على أن يتم تنظيم هذا اللقاء تحت رعاية لجنة شؤون التعليم بمجلس النواب.

ويهدف هذا اللقاء إلى بحث الحلول المناسبة لتذليل الصعوبات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطوير مستوى التعليم التقني والخاص في البلاد.